Muore di Covid una donna di 59 anni di Pomigliano d’Arco: non era vaccinata Una donna di 59 anni è morta di Covid all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove era arrivata già in gravi condizioni dopo aver contratto la malattia. La donna, che viveva a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, non si era vaccinata contro il Coronavirus e lo ha contratto nella sua forma più grave.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di repertorio /Lapresse

Non era vaccinata, ed ha contratto l'infezione da Coronavirus nella sua forma più letale: non ha avuto scampo una donna di 59 anni che viveva a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Nonostante il ricovero d'urgenza all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, le sue condizioni erano tali che i medici non sono riusciti ad evitarne il decesso.

La 59enne, di origine russa, è la quinta vittima che si registra in provincia di Avellino (dove si trova l'ospedale Frangipane) da Ferragosto ad oggi. In tutta la provincia, i posti letto occupati sono 11: cinque sono proprio nell'ospedale di Ariano Irpino, in terapia sub-intensiva. Gli altri sei si trovano invece ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, nel capoluogo irpino. Lo stesso ospedale Sant'Ottone Frangipane ha anche fatto sapere che "a seguito del ripristino dei ricoveri dei pazienti in area Covid-19, per limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus, è vietato a tutti i visitatori, compresi i familiari del defunto, l'accesso alla sala morgue del polo ospedaliero di Ariano Irpino". L'avviso è arrivato dal direttore sanitario ad interim Silvio D'Agostino.

Nelle ultime 24 ore, sono stati 564 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, mentre sono stati registrati altri tre morti dovuti alla malattia da Covid-19, ancora ben presente in regione. Numeri che per il momento anche se sotto controllo lasciano col fiato sospeso in vista dell'imminente riapertura delle scuole e delle principali attività con il finire dell'estate si avvicina sempre più ed una campagna vaccinale che, al momento, vede quasi il 30% dei cittadini campani ancora senza immunizzazione dalla malattia.