Muore all'età di 63 anni Claudio Ricci, ex presidente della provincia di Benevento. Era affetto da Covid e da una settimana era ricoverato in ospedale, nei reparti destinati ai malati di Coronavirus del padiglione Santa Teresa all'ospedale "San Pio – Rummo" di Benevento. Lo ha comunicato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Ricci avrebbe compiuto 63 anni tra pochi giorni, ed era stato, oltre che sindaco della sua città, San Giorgio del Sannio, anche presidente della provincia sannita, tra il 2014 ed il 2018. Laureato in Giurisprudenza, aveva sempre militato nel centro-sinistra, ricoprendo anche incarichi interni al Partito Democratico.

Sconcerto ed incredulità nel Sannio per il suo decesso: inizialmente, le sue condizioni non apparivano gravi. Ma il decorso della malattia non gli ha lasciato scampo, e nelle scorse ore anche Claudio Ricci si aggiunge alla lunga lista di vittime del Coronavirus in Campania, ormai ad un passo dai seimila decessi da inizio pandemia. "Mi comunicano che è morto per covid Claudio Ricci", ha commentato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, "Siamo stati assieme e distanti politicamente, ma sempre amici. Lo ricordo con affetto. Anche da noi il virus continua imperterrito: stiamo attenti, evitiamo di farci del male da soli contravvenendo alle regole sanitarie che sono le uniche a salvarci. E vacciniamoci", ha proseguito Mastella, "il governo dia alla Campania le dosi che ci toccano per popolazione: più vaccini fanno le regioni, prima si apre, ha detto la mia amica Gelmini. Ma se ce ne date meno delle regioni del nord certo che usciremo dal tunnel dopo altri", ha concluso il primo cittadino sannita.