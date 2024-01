Morto Roberto Fusciello colpito da una testata al volto: aveva 46 anni. Lutto a Cellole Era stato aggredito domenica sera a Cellole. Gravemente ferito era ricoverato all’Ospedale San Rocco. L’aggressore è in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si è arreso dopo due giorni di ricovero Roberto Fusciello, il 46enne colpito da una testata al volto per futili motivi nella serata di domenica, a Cellole, in provincia di Caserta, mentre si trovava all'esterno di un esercizio commerciale in via Freda. Fusciello, purtroppo, è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dopo aver lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove era ricoverato.

Arrestato l'aggressore: è un 46enne di Cellole

Fusciello era stato aggredito per motivi ancora non chiari nella serata di domenica 14 gennaio 2024, da un 44enne, anche lui di Cellole. Quest'ultimo arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, accusa che adesso si aggraverà. Gli attimi terribili dell'aggressione sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso dei negozi che si trovano in via Freda, a Cellole, dove è avvenuto il fatto.

La violenza ripresa dalle telecamere

Nelle immagini si vede il 44enne, nel corso del litigio, colpire prima con schiaffi e pugni e poi con una testata al volto il 46enne che, caduto a terra, resta privo di sensi. La vittima è stata poi soccorsa dal personale sanitario giunto con l'ambulanza del 118 e trasportata poi in ospedale a Sessa Aurunca. Qui, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. L'uomo era in coma irreversibile ed è deceduto, purtroppo, dopo due giorni di ricovero. L'aggressore, invece, dopo essere stato arrestato, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere. La morte dell'uomo ha molto scosso tutta la comunità, dove era conosciuto per la sua attività.