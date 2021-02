Un destino beffardo quello che si è portato via il dottor Franco Del Gaudio, noto e apprezzato medico della provincia di Napoli, stroncato da un infarto: alcuni mesi fa, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, il medico era riuscito a sconfiggere il virus, ma qualche giorno fa il suo cuore non ha retto. Sono tanti, appresa la notizia della sua dipartita, i colleghi e i pazienti che hanno espresso, attraverso i social network, il proprio dolore per la morte del medico, in servizio alla Clinica Stabia di Castellammare, nella provincia partenopea.

A dare la notizia della scomparsa di Franco Del Gaudio è stato proprio il presidente della Clinica Stabia, il dottor Antonio Quartuccio, collega e amico di lunga data di Del Gaudio, che su Facebook ha scritto:

Caro Franco è difficilissimo salutarti dopo più di quarantacinque anni di amicizia. Ci mancherai, a me e a tutta la Clinica; ci mancheranno il tuo sorriso, il tuo affetto, la tua signorilità, la tua dedizione al lavoro ed ai malati. Di tanti ricordi, curiosamente uno mi viene ora in mente: la tua paura di prendere l’aereo. Mi rasserena pensare che ora stai volando in alto, in un cielo dove non c’è pericolo di cadere

Come detto, sono stati tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Un altro caro amico del dottor Del Gaudio ha scritto: "La vita è corta, a volte ingrata, a volte senza definizione. Oggi ho perso mio fratello, mio amico, la mia metà. Il cuore non ha retto più la sofferenza, prima della perdita del suo unico e grande amore Virginia, poi ha superato la sofferenza del nostro pane quotidiano, (il COVID 19), come un eroe da solo, ma oggi il cuore non ha retto più e con un infarto fulminante lo abbiamo visto andare via per sempre".