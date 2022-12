Morte Sinisa Mihajlovic, a Napoli spunta la statuina del presepe con le ali e la sciarpa del Bologna L’ex calciatore e allenatore si è spento ieri a 53 anni a causa di una grave forma di leucemia: a San Gregorio Armeno, l’artigiano Marco Ferrigno gli ha dedicato una statuina per il presepe.

A cura di Valerio Papadia

La morte di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore che si è spento ieri, a 53 anni, dopo aver combattuto per oltre tre anni con una grave forma di leucemia, ha sconvolto il mondo del calcio, dello sport, ma non solo. Dal 1992, anno in cui è arrivato in Italia, alla Roma, Mihajlovic si è fatto amare prima per le sue doti tecniche e atletiche e, dopo, anche fuori dal campo. E a Napoli, dove le persone gli erano molto affezionate, anche a causa di sue recenti esternazioni sulla squadra e sulla città, gli hanno subito dedicato una statuina per il presepe, visto anche il Natale ormai alle porte.

A San Gregorio Armeno, la strada nel cuore di Napoli famosa in tutto il mondo proprio per l'arte presepiale, ecco che è subito spuntata una statuina dedicata a Sinisa: l'opera è stata realizzata dal maestro Marco Ferrigno e ritrae Mihajlovic con un pallone in mano, le ali di un angelo che gli spuntano dal dorso e la sciarpa rossoblu del Bologna, la squadra che aveva allenato fino allo scorso mese di settembre, quando la società aveva deciso di esonerarlo affinché potesse dedicarsi alle sue cure.

La morte di Sinisa Mihajlovic

È stata la famiglia dell'ex calciatore e allenatore, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 dicembre, a comunicare la morte di Mihajlovic. Ecco il comunicato dei famigliari: