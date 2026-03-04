napoli
Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

Morte Domenico, esposto all’Ordine per i medici Oppido e Farina: “Grave mancata comunicazione trapianto fallito”

All’esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l’avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto all’Ordine dei Medici per due dei chirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico.
A cura di Valerio Papadia
L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo
Ha presentato un esposto all'Ordine dei Medici l'avvocato Francesco Petruzzi, legale che assiste la famiglia di Domenico Caliendo, nei confronti di due dei chirurghi indagati per la morte del bimbo, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Ad annunciarlo è stato proprio l'avvocato Petruzzi, davanti al Duomo di Nola, dove alle ore 15 si celebreranno i funerali del piccolo Domenico. Come ha specificato l'avvocato, l'esposto all'Ordine dei Medici riguarda soltanto i cardiochirurghi Guido Oppido, che ha eseguito materialmente il trapianto, e Gabriella Farina, che ha invece eseguito l'espianto del cuore a Bolzano.

"Ci aspettiamo che i Consigli dell'Ordine e anche il Consiglio nazionale, con il presidente Anelli prendano posizione perché, al di là di quello che sarà l'esito delle indagini, il fatto che non sia stata data comunicazione dell'esito ai genitori, credo sia un fatto abbastanza certo a oggi e che vada sanzionato disciplinarmente" ha dichiarato l'avvocato Petruzzi.

Il legale della famiglia Caliendo ha poi parlato anche dell'autopsia sul corpo del bambino, che è stata eseguita nella giornata di ieri, martedì 3 marzo. "Siamo contenti che nel corso dell'autopsia non sia stata riscontrata una lesione in fase di espianto, perché sarebbe stato un ulteriore scempio al corpo di Domenico e poi erano un po'ambigue le dichiarazioni rese dall'equipe medica austriaca in merito". "Quello che ora dovrà essere valutato a livello macroscopico – ha aggiunto Petruzzi – sono le lesioni da congelamento ed eventuali lesioni riportate dall'organo in seguito alla congestione che ha avuto durante la fase dell'espianto, il famoso ingrossamento del cuore che avrebbe potuto ledere le camere interne".

Oggi i funerali del piccolo Domenico, già in centinaia a Nola per l'addio al bimbo
L'autopsia: nessuna lesione al cuore né tagli al ventricolo dopo il trapianto
In segno di cordoglio Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo
Oppido, il chirurgo che ha operato: "Ho fatto tutto quello che potevo, anche bene"
Le chat delle infermiere durante il trapianto: "Se lo tengono sulla coscienza"
