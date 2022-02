Morta dopo scippo a Napoli, lo psicologo in carcere per altre 5 rapine nello stesso giorno L’uomo ritenuto responsabile dello scippo che ha portato alla morte di Annamaria Malangone è accusato di altre 5 rapine, commesse a Napoli nel giro di sei ore in quello stesso giorno.

A cura di Nico Falco

Germano Guarna, il 45enne napoletano ritenuto responsabile della morte di Annamaria Malangone, deceduta in seguito ad uno scippo, si sarebbe reso responsabile di altre 5 rapine aggravate, avvenute in quella stessa giornata, il 21 ottobre scorso. L'uomo è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica; il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Annamaria Malangone morta dopo lo scippo a Napoli

Guarna, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, è ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina, lesioni e ricettazione. Lo scippo che ha portato alla morte di Annamaria Malangone, 80 anni, ex docente di educazione fisica e vedova del velista Beppe Panda, risale al 21 ottobre scorso. Intorno alle 11:30 un uomo in sella a uno scooter aveva strappato la borsa alla figlia che era con lei in via Porta di Posillipo.

L'anziana, spintonata, era caduta rovinosamente a terra e aveva battuto la testa. Era stata portata al Fatebenefratelli, visitata e dimessa poco dopo. Da allora non si era però mai ripresa: nei giorni successivi era stata di nuovo portata nello stesso ospedale e poi al Pellegrini, dove era infine deceduta.

Da psicologo in rapinatore, 6 rapine nello stesso giorno

I Falchi della Mobile avevano in pochi giorni individuato il presunto responsabile, nei cui confronti il 26 ottobre 2021 era stato emesso un fermo di polizia giudiziaria (convalidato il 29 ottobre, quando era stata disposta la custodia in carcere). Era emerso che l'uomo, laureato con specializzazione in Psicoterapia, si era trasformato in rapinatore perché in ristrettezze economiche. Ed il sospetto era che non si fosse limitato a quell'unica aggressione, ma che si fosse reso responsabile anche di altri episodi simili.

Le ulteriori indagini hanno collegato Germano Guarna ad altre cinque rapine aggravate, consumate in quello stesso 21 ottobre 2021, tra i quartieri del Vomero, di Posillipo e dell'Arenella, sempre in sella a uno scooter e ai danni di donne; nello specifico, il 45enne avrebbe colpito alle 11:30 in via Manzoni, alle 11:45 sul corso Europa, alle 11:48 in via Belvedere, alle 16:55 in via Arenella e alle 17:05 in via Cardarelli.