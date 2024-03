“Monte di Procida fuori dalla zona rossa del bradisismo, perdiamo importanti risorse”: parla l’ex sindaco Pugliese L’ex sindaco del comune flegreo, Peppe Pugliese, ha intenzione di ricandidarsi alle Comunali di giugno dopo la sfiducia di ottobre: “Riprendo da dove ho lasciato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Giuseppe Pugliese

Giuseppe Pugliese è stato sfiduciato dal ruolo di sindaco di Monte di Procida proprio qualche ora prima dell'audizione alla Camera sulla situazione del bradisismo ai Campi Flegrei. L'iter della legge è andato avanti e la norma che prevede fondi per infrastrutture ed edilizia anti-sismica c'è. Monte di Procida non rientra nella "zona rossa" secondo la riparametrazione delle aree che arriverà a breve, l'ex sindaco – che si ricandiderà alle Elezioni Comunali di giugno 2024 approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro quello che all'epoca definì«atto irresponsabile».

Pugliese, fino a dicembre teneva banco la paura bradisismo. I sismologi dicono che non è ancora finita. La legge è arrivata, la mappa sta per arrivare. E i comuni flegrei, in particolare il suo, a che fase sono?

Purtroppo la caldera flegrea non aspetta le tornate elettorali per farsi sentire, ed anche in questi giorni inesorabilmente con piccole scosse ci ricorda la sua "ingombrante presenza". L'area flegrea al momento è impegnata nelle attività previste da decreto e Monte di Procida non ha potuto godere di continuità amministrativa in una fase tanto delicata in quanto la sfiducia nei nostri confronti è avvenuta con un disastroso tempismo rispetto alle scosse. Ad oggi, purtroppo, Monte di Procida è fuori dalla zona rossa e non beneficerà di importanti finanziamenti. Non appena tornerò sindaco lavorerò da subito per recuperare il tempo perduto e le risorse. La sicurezza dei montesi viene prima di qualsiasi cosa.

C'è paura? Ne risente il turismo? Monte di Procida ha turismo locale, ma anche straniero. A tal proposito, quali sono gli interventi infrastrutturali in campo per veicolare turismo?

Per il turismo è stato messo in campo un grande lavoro di riqualificazione del territorio, migliorando decoro e fruizione delle bellezze paesaggistiche attraverso importanti interventi infrastrutturali. Penso alla riqualificazione della piazza 27 Gennaio, già cominciati, e a quella del litorale coi fondi Prrr. Anche il litorale di Miliscola diventerà una grande isola pedonale e sarà valorizzato con fondi comunali, come programmato dalla mia amministrazione.

Il progetto per Miliscola

Inoltre l'arretramento della stazione di Torregaveta, di imminente realizzazione grazie a finanziamenti della Regione Campania, voluto dalle amministrazioni di Monte di Procida e Bacoli sarà un’importante via di esodo in caso di calamità, ma anche una via d'accesso preferenziale che migliorerà notevolmente l'accessibilità ai nostri territori. Insomma riprenderemo da dove abbiamo lasciato e renderemo Monte di Procida sempre più attrattiva e accessibile.