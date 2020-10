Locali, bar e pizzerie chiusi alle 22, i negozi entro le 21. Stop a cortei funebri, niente eventi: sospeso anche il mercatino settimanale. Per un mese, Lauro torna in lockdown: lo ha deciso il sindaco Antonio Bussone, che ha firmato un'apposita ordinanza con la quale, di fatto, il paese irpino alle porte di Napoli è tornato ai tempi della piena pandemia. Fino al 12 novembre, trenta giorni da oggi, il mini lockdown è di fatto operativo.

Tra le misure più forti prese dal primo cittadino di Lauro, c'è l'obbligo tassativo della chiusura di bar, locali, ristoranti e pizzerie alle 22, mentre i negozi di vendita al dettaglio dovranno rispettare come orari la fascia oraria 8-21, tutti i giorni. Divieto assoluto anche di fumare nelle aree pubbliche e all'aperto, mentre dopo le 22 è vietato "sostare" in strada in ogni caso. Le uniche passeggiate ammesse sono di giorno, previa mascherina obbligatoria anche se da soli. Altro divieto assoluto per feste pubbliche o private: per battesimi, comunioni e cresime, obbligatori i tamponi entro 48 ore prima dell'evento, al quale potranno partecipare in tutto solo 20 persone.

Niente cortei funebri: le salme dei defunti raggiungeranno il cimitero direttamente da casa, dove non potranno recarsi a fare visita al deceduto più di tre persone per volta, che dovranno anche sottoporsi a termoscanner e segnare la propria presenza in un registro apposito che verrà poi consegnato alla polizia locale. Regole ferree per l'accesso al cimitero per i giorni 1 e 2 novembre. Divieto di accesso al paese senza valido motivo per chi è residente al di fuori di Lauro: chi invece da Lauro va a lavorare fuori dalla cittadina, deve segnalarlo alla Polizia Locale ed eventualmente sottoporsi al test sierologico. Stop anche a calcetto e tutti gli sport da contatto. Annullato anche il corteo del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo sindaco, cinque consiglieri comunali, polizia locale e dieci cittadini (scelti tra associazioni e familiare delle vittime) potranno partecipare alla commemorazione di piazza. Qui il testo completo dell'ordinanza firmata dal sindaco di Lauro.