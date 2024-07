Minaccia la ex con il coltello per l”ultimo’ chiarimento: donna salvata localizzando la sua sim

video suggerito

A cura di Enrico Tata

È stata salvata grazie al suo telefono, per fortuna acceso. L'ex l'ha trascinata, minacciandola con un coltello, in quello che lui definiva l"ultimo' incontro, l"ultimo' tentativo di chiarimento. Per fortuna la 36enne è stata raggiunta in tempo dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno bloccato e arrestato l'uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine.

La donna rintracciata grazie al gps

Sono le 21 quando la donna chiede aiuto al 112. Il suo ex le ha mandato messaggi in cui minaccia di ucciderla. Poi il 40enne si presenta sotto casa, armato di coltello. Il papà della donna, un 60enne, cerca di difendere la figlia e nasce una colluttazione. Lei, per non mettere il pericolo il genitore, decide di entrare nell'automobile del suo ex fidanzato.

L'auto sparisce nel nulla, ma per fortuna la centrale operativa monitora il tragitto grazie al salva vita attivato sulla scheda sim della donna e grazie allo smartphone fortunatamente acceso. Il localizzatore gps è attivo e così i militari possono seguire la macchina. Trovano la coppia a Boscoreale, a via Passanti Scafati.

L'uomo è stato arrestato e si trova in carcere a Poggioreale

Quello il luogo scelto dall'uomo per un ultimo chiarimento. Un ultimo tentativo, sotto la minaccia di un coltello, per convincere la 36enne a tornare insieme a lui. I carabinieri per fortuna sono arrivati in tempo e i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno bloccato e arrestato l'uomo. Il 40enne adesso si trova in carcere a Poggioreale. Il coltello è stato sequestrato insieme a una mazza di legno, che i carabinieri hanno trovato all'interno dell'automobile.