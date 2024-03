Migliaia di pneumatici nei campi coltivati, la collina di Monte Sant’Angelo trasformata in discarica La Polizia Locale ha sequestrato a Fuorigrotta, Napoli Ovest, una discarica abusiva di pneumatici; la scoperta dopo la segnalazione Ange – Guardie Zoofile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Quegli pneumatici avrebbero dovuto essere smaltiti seguendo un rigido procedimento, per minimizzare l'impatto sull'ambiente, invece venivano direttamente buttati nel terreno, e per di più nei campi coltivati: è una vera e propria discarica abusiva, quella sequestrata dalla Polizia Locale in via vicinale volo Sant'Angelo, nel quartiere Fuorigrotta, Napoli Est. A scoprirla erano stati i volontari dell'Associazione Nazionale Guardie Zoofile ANGE che, durante controlli lungo le stradine che si inerpicano sulla collina di Monte Sant'Angelo, si erano trovati davanti la distesa di pneumatici e l'avevano segnalata agli agenti.

Presumibilmente quella strada, a poche centinaia di metri dalla centralissima via Terracina ma allo stesso tempo nascosta agli occhi e raramente percorsa, era stata vista come il luogo ideale per disfarsi delle gomme: bastava arrivare con un furgoncino e, praticamente sicuri che nessuno sarebbe passato di lì, iniziare a lanciare gli pneumatici oltre il muretto. Fino a formare, sversamento dopo sversamento, quella distesa che si vede nelle fotografie e che si adagia sul profilo della collina per parecchi metri.

L'area è stata sequestrata ieri, 12 marzo, dagli agenti dell'Unità Operativa Tutela Ambientale, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del reato; secondo le stime gli pneumatici buttati nei campi sarebbero diverse migliaia.

