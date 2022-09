“Mi servono soldi, dammeli”: la madre rifiuta, lui la insulta e picchia il cane Minacce alla madre e calci al cane: un 21enne già ai domiciliari è stato arrestato a Napoli, voleva soldi dalla genitrice ma gli erano stati rifiutati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voleva che la madre gli desse dei soldi, ma di fronte al rifiuto della donna non ha esitato a minacciare lei e prendere anche a calci il cane, "colpevole" solo di trovarsi nella stessa stanza durante le minacce. Il giovane, 21 anni e già noto alle forze dell'ordine, si trovava già ai domiciliari, ma stavolta è stato arrestato. Madre e quadrupede sono stati tratti in salvo: non solo state necessarie cure mediche, se la caveranno entrambi senza grosse conseguenze.

La richiesta di soldi e l'aggressione

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, martedì 20 settembre, nella zona del Centro Storico di Napoli: un 21enne ha preteso dalla madre dei soldi, come era solito fare. La donna infatti ha poi spiegato alle forze dell'ordine che queste richieste di denaro erano continue. Ma stavolta, il 21enne ha ricevuto un secco rifiuto: e così è scattata la violenza. Il figlio ha prima iniziato a insultare e minacciare la madre, poi alla vista del cane, accorso sentendo le urla dalla stanza, ha iniziato a prenderlo a calci.

L'intervento degli agenti e l'arresto

Nel frattempo, alla Centrale Operativa arrivava la segnalazione di una lite domestica in corso: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono così accorsi sul posto, trovando la donna che gli andava incontro: è stata la stessa donna a spiegare cosa fosse accaduto agli agenti intervenuti, che hanno così raggiunto l'appartamento e proceduto alle formalità di rito: il 21enne era già agli arresti domiciliari per reati relativi a sostanze stupefacenti, ma stavolta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per tentata estorsione.