“Metti la mascherina”, lui si infuria e prende a pugni l’autista del bus Autista di autobus preso a pugni: aveva invitato un passeggero a indossare la mascherina. L’uomo è poi fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha preso a pugni l'autista di un autobus perché gli aveva detto di mettere la mascherina, che sui mezzi pubblici è del resto ancora obbligatoria almeno fino al 30 settembre. La vicenda è avvenuta a bordo di un autobus dell'Air Campania, mentre si trovava nel capoluogo di Avellino. L'autista si è ritrovato con una contusione alla mandibola e un labbro spaccato, mentre l'aggressore è ricercato: dopo l'aggressione si è dato alla fuga.

La vicenda è avvenuta nella giornata di ieri ad Avellino, dove un uomo è salito a bordo dell'autobus senza mascherina: a quel punto l'autista gli ha ricordato l'obbligo di mascherina ancora in corso, e dunque di indossarla. Ma l'uomo ha reagito in malo modo, ed ha iniziato a inveire per poi sferrargli un violento pugno sotto al mento, per poi scappare. L'autista, intanto, è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso di Avellino per le cure del caso: ha riportato una contusione alla mandibola ed un taglio al labbro superiore interno, ma se la caverà con sei giorni di prognosi. L'azienda ha presentato denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e aggressione ad incaricato di pubblico servizio.

"Quella di ieri è l’ennesima barbara violenza da parte di un delinquente ai danni di un nostro autista. La situazione è diventata intollerabile", ha commentato Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, "esprimo vicinanza e solidarietà al nostro dipendente e all’intera categoria, che oggi sciopera per chiedere al legislatore misure specifiche contro le aggressioni. Da parte mia massima disponibilità a partecipare ai tavoli istituzionali per trovare una soluzione condivisa per la tutela del personale".