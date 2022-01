“Metti la mascherina”, e lui gli punta contro una pistola: paura in un treno della Circum Un controllore lo invita a mettere la mascherina a bordo del treno della Circum, lui reagisce estraendo una pistola. Pausa nei pressi della stazione di Nola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La pistola utilizzata dall’uomo.

Lo invita a mettere la mascherina in una stazione della Circumvesuviana: lui per tutta risposta estrae la pistola e gliela punta contro, terrorizzando anche gli altri passeggeri presenti. La vicenda è accaduta a bordo di un treno della Circumvesuviana nei pressi della stazione di Nola, lungo la linea Napoli-Baiano che collega il capoluogo partenopeo all'estremo "avamposto" napoletano dove inizia la provincia di Avellino.

Il controllore dell'Ente Autonomo Volturno si era avvicinato all'uomo, un 45enne del posto che poi è risultato anche già noto alle forze dell'ordine per altri reati specifici, per dirgli di indossare la mascherina, obbligatoria a bordo dei mezzi di trasporto pubblici. Ma l'uomo non solo non l'ha indossata, ma è andato su tutte le ferie, estraendo invece una pistola e puntandogliela contro, tra l'incredulità, lo stupore e soprattutto lo spavento da parte degli altri viaggiatori, che di certo non si aspettavano una reazione così violenta da parte dell'uomo, che poi si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il dipendente dell'Eav ha quindi sporto denuncia ai carabinieri di Nola, che hanno iniziato le indagini ed hanno individuato in breve tempo il 45enne, che era nel frattempo tornato a casa sua: nell'abitazione è stata trovata anche la pistola risultata essere a salve ma priva di tasso rosso, assieme ad un caricatore e quattro cartucce a salve. L'arma è stata così sequestrata, assieme a caricatore e munizioni, mentre il 45enne è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di fronte all'autorità giudiziaria per minaccia grave e aggravata: rischia fino ad un anno di reclusione, oltre ad una forte multa sopra i mille euro in caso di condanna.