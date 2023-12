Metropark Napoli assume parcheggiatori, contratto a tempo indeterminato: basta il diploma Assunzioni con contratto a tempo indeterminato su Napoli e Afragola. Domande entro il 17 dicembre 2023. I requisiti e come candidarsi.

Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, assume operatori della sosta per i suoi parcheggi a Napoli e ad Afragola. Si tratta di assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Basta il diploma di scuola superiore. C'è tempo fino al 17 dicembre 2023 per presentare le domande. L'impiego sarà come addetto nei parcheggi gestiti da Metropark, come quelli che si trovano in piazza Garibaldi a Napoli, a ridosso della Stazione Centrale, e nella Stazione dell'Alta Velocità di Afragola, utilizzati da mezzi pubblici e privati ed al servizio delle stazioni ferroviarie .

I requisiti richiesti per l'assunzione in Metropark

Ma quali sono i requisiti richiesti per essere assunti in Metropark Spa come operatore della sosta? Eccoli di seguito elencati:

Diploma;

Buon uso del pc e delle tecnologie;

Buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati;

Manualità nell'utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione;

Sarà considerato requisito preferenziale esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi e conoscenza dei gestionali specifici degli impianti di parcheggio (es. SKIDATA, HUB);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Completano il profilo: orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Che lavoro fa l'operatore della sosta

Le mansioni previste dell'operatore di sosta sono varie, tra queste figurano:

Curare le attività di assistenza diretta alla clientela per il corretto utilizzo del parcheggio;

Assistere la clientela nelle attività di pagamento della sosta mediante l'utilizzo della cassa automatica;

Effettuare le attività di manutenzione di bassa complessità (pulizia casse automatiche, rimessa in servizio impianti tecnologici servizio, piccole riparazioni);

Segnalare ai tecnici gli interventi da effettuare nell'area per il mantenimento in efficienza e la continuità dell'esercizio del parcheggio;

Provvedere all'inserimento delle operazioni di svuotamento, ripristino e rendicontazione del denaro contante degli incassi e dei fondi resti presenti nelle casse.