Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 6 funestata dai disagi: manca l’elettricità, treni fermi Linea 6 ferma a causa di problemi alla rete elettrica che si stanno verificando in zona Fuorigrotta da ieri sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La Linea 6 che collega Fuorigrotta con Chiaia, inaugurata di recente, dopo trent'anni d'attesa, è funestata dai disagi. L'ultimo in ordine di tempo è di oggi, mercoledì 31 luglio: «La circolazione è sospesa sull'intera tratta per mancanza di alimentazione non attribuibile ad Anm», scrive l'azienda napoletana di mobilità.

I disagi sulla linea elettrica dovrebbero essere quelli che da ieri coinvolgono l'intero quartiere Fuorigrotta, dove si stanno verificando frequenti distacchi di corrente. L'ipotesi è quella che il consumo di elettricità conseguente le alte temperature e quindi l'uso massivo di condizionatori d'aria abbia messo sotto stress la rete elettrica. La Linea 6 è operativa ogni giorno, ma solo fino alle ore 15.

C'è da dire che anche a Chiaia ci sono lavori programmati sulle reti elettriche, tant'è che l'ascensore di Chiaia domani, giovedì 1 agosto resterà chiuso dalle ore 9 alle ore 16 per interruzione programmata di energia elettrica.