Meteo ponte dell'Epifania, arriva Buran: freddo e gelo, rischio neve sul Vesuvio per la Befana Sulla Campania è in arrivo Buran, da sabato 6 gennaio freddo e gelo su tutta la regione. E il Comune cancella preventivamente n evento previsto sabato sera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Arriva Buran e quindi il freddo su Napoli e la Campania. Se è vero che l'Epifania tutte le feste porta via, quest'anno il 6 gennaio spazzerà via anche il meteo mite di questi giorni. Un verbo non casuale: sono attese infatti forti raffiche di vento freddo, oltre a pioggia e gelo, e non è escluso che la neve possa cadere anche sui rilievi collinari di Napoli. Il "generale inverno", dunque, arriva in pompa magna e come di consueto si farà sentire soprattutto nella parte centrale di gennaio.

Ne aveva parlato nei giorni scorsi in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia all'Università Federico II di Napoli. Poi però arriverà il "Buran", vento che caratterizza l'inverno russo. "Si tratta di un vento che in genere soffia verso est e dunque la Cina, ma sempre più spesso sta iniziando a soffiare anche in direzione dell'Europa, incuneandosi anche verso l'Italia", aveva chiosato il meteorologo, "e quest'anno è atteso sull'Italia proprio nel giorno dell'Epifania. Da domenica 7 gennaio, dunque, sulla Campania si attendono pioggia e freddo, con probabile neve sui rilievi più alti dei Monti Picentini e dell'Appennino Campano, con alta incidenza che cada anche sul Vesuvio", ha concluso Mazzarella.

Anche se al momento non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile Regionale, è probabile che queste possano arrivare nelle prossime ore. Il Comune di Napoli ha già prudentemente rinviato un evento previsto per sabato 6 gennaio per condizioni meteo avverse, come si legge in una nota di Palazzo San Giacomo:

Causa condizioni meteo avverse, Sanità TàTà, l'evento di chiusura del progetto "Vedi Napoli a Natale e poi torni", finanziato e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, in programma sabato 6 gennaio, dalle 18.00 a mezzanotte, è spostato a sabato 20 gennaio, dalle 18.00 a mezzanotte.