Meteo Napoli e Campania gennaio 2024: arriva Buran con pioggia e gelo Inizio 2024 con meteo mite ma nel fine settimana della Befana arriverà il Buran dalla Russia: porterà pioggia e gelo facendo piombare la Campania nell'inverno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Qualche altro giorno di sole e temperature miti in questi primi giorni del 2024, ma saranno di breve durata: è in arrivo infatti il terribile vento Buran dalla Siberia, che porterà freddo e gelo facendo piombare la Campania intera nel pieno dell'inverno. Non sono escluse prossime allerte meteo da parte della Protezione Civile regionale, così come sarà possibile vedere, in anticipo sui tempi, anche la neve sul Vesuvio. Se è vero che l'Epifania "tutte le feste porta via", quest'anno porterà via anche il meteo mite che ha caratterizzato gran parte del mese di dicembre.

Insomma, l'inverno sta arrivando, citando l'incipit della prima puntata della nota serie tv "Il Trono di Spade". Ma per qualche giorno si potrà ancora godere degli effetti benevoli del meteo clima su Napoli e la Campania. "Grazie al vento di libeccio le temperature miti faranno sì che saranno giornate tutto sommato gradevoli",

ha spiegato nei giorni scorsi in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia all'Università Federico II di Napoli. Poi però arriverà il "Buran", vento che caratterizza l'inverno russo. Spiega Mazzarella:

Si tratta di un vento che in genere soffia verso est e dunque la Cina, ma sempre più spesso sta iniziando a soffiare anche in direzione dell'Europa, incuneandosi anche verso l'Italia. E che quest'anno è atteso proprio con l'Epifania. Da domenica 7 gennaio, dunque, sulla Campania si attendono pioggia e freddo, con probabile neve sui rilievi più alti dei Monti Picentini e dell'Appennino Campano, con alta incidenza che cada anche sul Vesuvio.