Meteo Napoli, questa settimana arriva il gelo: temperature sotto lo zero Il grande freddo, precedentemente annunciato, arriva questa settimana a Napoli: nelle prossime ore, infatti, le temperature minime scenderanno anche al di sotto dello zero.

A cura di Redazione Meteo

Era stata ampiamente annunciata e, nel weekend appena trascorso, ha già dato le prime avvisaglie: l'ondata di gelo ha fatto capolino su Napoli e, nella settimana che prende il via oggi, mostrerà purtroppo tutta la sua intensità. Il brusco calo delle temperature che si è osservato già a partire da sabato scorso, infatti, si concretizzerà ulteriormente nei prossimi giorni, con le temperature minime che scenderanno anche sotto lo zero.

Sole di giorno, ma di notte arriva il freddo artico

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni del tempo previste a Napoli per la settimana in corso. In linea di massima, si preannunciano giornate soleggiate; non sono previste precipitazioni. Se la presenza del sole favorirà temperature più miti durante il giorno, di notte, come detto, la situazione sarà decisamente diversa, con le temperature che scenderanno sotto quota zero.

Nel dettaglio, la giornata di martedì 7 febbraio sarà quella più fredda: la massima sarà di 8 gradi, ma la minima sarà di -1. Mercoledì 8 febbraio, invece, si avrà una massima di 9 gradi, mentre la minima si attesterà a 0 gradi. Giovedì 9 febbraio, invece, massima di 10 gradi e minima di 1. Venerdì 10 febbraio, infine, massima di 9 gradi e minima di 1 grado.