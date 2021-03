Dopo il maltempo degli ultimi giorni – un'allerta meteo è stata emanata fino alle ore 12 di oggi, 10 marzo – a Napoli sta per tornare il sole: le previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 marzo, infatti indicano il ritorno del bel tempo. Anche le temperature subiranno un lieve innalzamento, con le massime che toccheranno quota 14-15 gradi, mentre la minima sarà di 8 gradi. In attenuazione anche i fenomeni ventosi, che negli ultimi giorni hanno accompagnato i temporali e sono stati molto presenti: in mattina si registreranno ancora raffiche abbastanza forti, con punte superiori ai 20 chilometri orari, ma a partire dal pomeriggio i venti si attenueranno.

Meteo, peggiora nel weekend

Il bel tempo è però purtroppo destinato a durare poco: a partire dal fine settima si segnala il ritorno del maltempo. Già nella giornata di venerdì 12 marzo si assisterà a cieli nuvolosi e al ritorno dei fenomeni ventosi, con raffiche che sfioreranno i 30 chilometri all'ora. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno costanti, con massime di 14-15 gradi e minime di 8-10 gradi.

Le stesse condizioni atmosferiche si presenteranno anche nel weekend vero e proprio, dal momento che la giornata di sabato 13 marzo sarà contraddistinta, analogamente a quella di venerdì, da cieli nuvolosi e dal forte vento. Costanti ancora le temperature, con massima di 15 gradi e minima di 11-12 gradi. Le previsioni del tempo peggiorano ulteriormente, poi, domenica 14 marzo, quando è previsto anche il ritorno della pioggia, soprattutto nel pomeriggio. Venti in aumento, con raffiche che supereranno i 30 chilometri orari, mentre le temperature si manterranno costanti: massima di 16 e minima di 10 gradi.