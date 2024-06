Meteo Napoli e Campania, ultime ondate di calore: calano le temperature da domenica 23 giugno

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Ultime ore di ondate di calore su Napoli e sulla Campania: se oggi, venerdì 21 giugno, è giornata da livello arancione, già domani sabato 22 il livello scenderà a giallo, per diventare verde domenica 23 giugno, giornata in cui inizieranno a calare drasticamente le temperature. E la differenza termica sarà notevole: se oggi si registrano 34 gradi alle 14, con 36 percepiti, domenica alla stessa ora ci saranno 28 gradi, con 29 percepiti. Una escursione termica di circa 7 gradi.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore per i prossimi giorni a Napoli

Buone notizie, insomma, soprattutto considerando l'alto tasso di umidità che sta rendendo insopportabile anche solo stare all'area aperta in questi giorni, senza dimenticare gli inconvenienti di chi si sposta coi mezzi propri o pubblici per andare a lavoro, con le automobili che diventano autentici forni e autobus dove in molti sono praticamente appiccicati gli uni con gli altri, con il sudore a fare da collante.

L'estate, insomma, è iniziata sotto tutti i punti di vista, non solo astronomici. Ma non sarà tutta rose e fiori. Come spiegato dal professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una intervista a Fanpage.it, ci attende infatti un'estate durante la quale "i mesi di luglio e agosto sul Mediterraneo saranno molto caldi con temperature di 1-2 gradi al di sopra della media", ma anche durante la quale "più piovosa della norma perché in qualche modo la natura dovrà provvedere a recuperare gli squilibri dei mesi passati".