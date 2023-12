Meteo Napoli e Campania: pioggia e caldo fino a venerdì 15 dicembre, poi torna il freddo Tornerà il freddo dal 15 dicembre: arriva il freddo artico dalla Siberia. Ma il meteo sarà più stabile, con poche piogge in Campania e su Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Ultimi giorni di pioggia e temperature calde su Napoli e Campania: a partire da venerdì 15 dicembre infatti tornerà un clima più stabile, ma caratterizzato anche da temperature fredde. Colpa di un anticiclone, il terzo in arriva sulla Campania, in arrivo dalla Siberia, che porterà freddo e gelo, almeno fino a qualche giorno prima del Natale.

Lo aveva anticipato in alcune interviste su Fanpage.it nei giorni scorsi il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli. L'anticiclone russo-siberiana che arriverà il 15 dicembre sulla regione "porterà un'ondata di freddo polare intenso, con le temperature che scenderanno sotto la media stagionale anche di 4-5 gradi". Quello attuale, invece, è un anticiclone africano che ha portato ad un rialzo delle temperature un po' ovunque: nella giornata di domani, mercoledì 13 dicembre, le temperature massime arriveranno fino a 20 gradi, nonostante un elevato rischio di pioggia nell'intera regione.

Più difficile al momento capire che tempo ci attende a Natale e Capodanno in occasione delle feste, visto che il quadro climatico è in continua evoluzione, rendendo impossibili previsioni corrette. "Ma nei prossimi giorni", ha spiegato ancora il professore Adriano Mazzarella a Fanpage.it, "avremo un quadro climatico più chiaro non solo in vista di Natale, ma anche in vista dell'imminente Capodanno". L'ipotesi al momento più probabile è che ci possa essere un nuovo rialzo delle temperature, con un meteo nuovamente stabile: ma per esserne certi bisognerà attendere ancora qualche giorno.