Meteo Napoli e Campania, giornate tropicali con caldo e pioggia fino a venerdì Pioggia e caldo, un meteo tropicale quello su Napoli e la Campania che durerà ancora per qualche giorno. Ma da venerdì tornerà il sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Un meteo tropicale su Napoli e la Campania che durerà ancora a lungo: almeno fino a venerdì, quando poi sono previste schiarite generali sull'intera regione. Un meteo quanto mai instabile, ennesimo segnale di un mutamente climatico con il quale fare ormai fare i conti anche la Campania, con tutti i problemi che questo comporta per i raccolti, ormai messi a durissima prova, e per le aziende del settore agricolo tout-court. Anche oggi, lunedì 27 maggio, il meteo è stato a lungo "indeciso", alternando nuvole e schiarite, ma anche vento e tanto caldo. Umidità in rapida risalita soprattutto nelle ore serali.

Anche domani, martedì 28 maggio, sono previsti forti banchi di nuvole nel cielo dell'intera Campania: possibili acquazzoni soprattutto nell'interno, ma anche Napoli è a rischio. Acquazzoni che avranno come caratteristica principale la forte intensità che andrà di pari passo con il breve lasso di tempo. Di fatto, violenti ed improvvisi rovesci che metteranno a dura prova il tutto, partendo dal traffico cittadino che, come di consueto, va in tilt in caso di pioggia. Tra mercoledì e venerdì non ci saranno particolari modifiche: pioggia e caldo si alterneranno anche nel corso della giornata, rendendo impossibile o quasi fare previsioni a distanza di ore, e soprattutto come vestirsi. Il rischio è di trovarsi improvvisamente a maniche corte durante forti volate di vento o addirittura in felpa con quasi trenta gradi. Da venerdì sera le prime schiarite, per un fine settimana che dovrebbe essere mite: ma i quadri meteorologici saranno più chiari nelle prossime ore, quando le perturbazioni attualmente presenti inizieranno a spostarsi.