Meteo Napoli e Campania, caldo in aumento e sole per tutta la settimana Ancora giornate di sole su tutta la Campania: qualche nube solo nel fine settimana. Temperature fino a 36 gradi, umidità nella notte soprattutto nell’interno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Proseguono i giorni di gran caldo su tutta la Campania: temperature costanti ma sopra le medie stagionali accompagneranno i giorni che portano all'ultima settimana di luglio, che sarà ulteriormente rovente. Per vedere un'estate in linea con i valori tradizionali bisognerà infatti attendere agosto che non sarà "fresco" ma quanto meno in media con le temperature registrate annualmente in questo periodo.

Caldo torrido invece in questi giorni su Napoli e la Campania: la situazione peggiore riguarda l'intensità dei raggi ultravioletti, che assumeranno valori preoccupanti nelle ore più calde. Su una scala massima di 10, i livelli di questi giorni raggiungeranno gli 8.8 tra le 13 e le 15, con punte superiori a 9 nei giorni successivi. Non andrà meglio nelle zone dell'interno, dove si aggiungerà anche umidità soprattutto nelle ore notturne. Qualche folata di vento, soprattutto nel Cilento, non altererà il clima rovente di questi giorni. Qualche nuvola di passaggio si vedrà soltanto tra sabato e domenica, ma si tratta di avvistamenti sporadici che non daranno vita a fenomeni di pioggia. Di positivo, invece, potrebbero fare da schermo ai raggi ultravioletti, ma al contempo aumentare il senso di afa e umidità che già pervade la Campania in questi giorni. Valori massimi dunque che oscilleranno tra i 33 ed i 35 gradi, con temperature percepita tra i 36 ed i 38 gradi nelle ore più calde ed a seconda delle zone. Preludio ad una settimana, quella del 25 luglio, in cui si registrerà un nuovo aumento delle temperature causato da un vortice di aria calda proveniente dal Nord Africa e che porterà a sfiorare i 40 gradi di valori massimi,