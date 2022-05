Meteo Napoli e Campania, arriva il grande caldo: temperature sopra i 30 gradi Arriva il gran caldo su tutta la Campania: colpa dell’anticiclone Hannibal, che porta le temperature fino a 30 gradi nei prossimi giorni, con clima secco e afa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il grande caldo su tutta la Campania: temperature al di sopra della media e ormai sui trenta gradi, per un anticipo di estate vero e proprio, ad un mese dall'equinozio del 21 giugno. Questo non eviterà qualche pioggia, soprattutto tra martedì e mercoledì, ma saranno di poco conto e comunque non tali da rovinare le belle giornate di caldo che ormai fanno capolino già da qualche tempo. Anche i venti saranno per lo più assenti, con un clima che sarà anche particolarmente secco. Merito dell'anticiclone Hannibal, che porterà ad un'ondata di calore fuori dal comune per questo periodo dell'anno.

Già da oggi, a parte una foschia densa al mattino, la giornata sarà per lo più soleggiata su tutta Napoli e provincia, con temperature medie attorno ai 26 gradi soprattutto in città. Qualche vento leggero nel pomeriggio, ma clima comunque stabile. In aumento anche l'intensità solare: i raggi ultravioletti raggiungeranno il valore massimo di 7, ancora al di sotto della soglia di allarme ma comunque da non sottovalutare. Nelle zone dell'interno, situazione pressoché simile: le temperature massime nella giornata di oggi si attesteranno attorno ai 25 gradi, con pochi venti e comunque non influenti per cambiare la stabilità climatica. Nelle ore di questa notte, invece, si registreranno degli annuvolamenti locali che porteranno ad un rischio di pioggia, comunque debole, per la giornata di domani. Le temperature, invece, subiranno una ulteriore spinta verso l'alto, avvicinandosi sempre più ai 30 gradi che verranno raggiunti tra mercoledì e giovedì in gran parte della regione, soprattutto nelle zone dell'interno.