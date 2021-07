Fine settimana con qualche sprazzo di fresco su tutta la Campania: dopo le temperature roventi degli ultimi giorni, ci sarà un lieve ribasso che porterà i valori massimi sotto i trenta gradi. Un po' di tregua, dunque, dopo le giornate caldissime registrate ultimamente in tutta la regione. Anche i venti torneranno a soffiare su tutta la regione portando ulteriore frescura, mentre il mare sarà leggermente mosso soprattutto nella giornata di sabato. Per la prossima settimana è previsto un lieve peggioramento, per poi iniziare una nuova impennata con le temperature sopra i 30 gradi costantemente. Il 26 luglio è previsto l'apice del calore, poi il resto dell'estate si preannuncia pressoché nelle medie stagionali.

Nella giornata di oggi, l'ultima con allerta meteo per ondate di calore (il termine è fissato per le 20 di questa sera), le temperature massime restano previste fino ai 32 gradi. Pochi i venti che soffieranno lungo le coste, un po' più movimentata invece la situazione nelle zone dell'interno, dove le raffiche arriveranno fino ai 24 chilometri orari. Nessun rischio pioggia, neanche per i giorni successivi: qualche nuvola di troppo a partire da martedì prossimo, ma il rischio pioggia resterà tendente a zero anche in quei giorni. Temperature che poi riprenderanno a salire costantemente nella prossima settimana. Ma nel complesso sarà un fine settimana quello tra il 10 e l'11 luglio all'insegna del fresco, con pochissima afa e ancor meno umidità su tutta la regione, grazie al passaggio dell'anti-ciclone africano che si sposterà verso l'Europa Orientale. Una novità positiva dopo le roventi giornate appena trascorse.