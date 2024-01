Meteo Napoli e Campania, altro che giorni della merla: caldo anomalo fuori stagione Giorni della merla più miti del solito: un anticiclone nordafricano porta caldo anomalo che durerà fino al 10 febbraio. Poi, l’inverno vero e proprio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Altro che giorni più freddi dell'anno: i giorni della merla (ovvero i tre giorni che chiudono il mese di gennaio e tradizionalmente quelli più gelidi dell'inverno) saranno caratterizzati da un'ondata di caldo anomalo, che renderanno molto più miti le temperature su tutta la Campania. Quasi del tutto assenti le piogge, e le nevi sopravvissute a questi giorni lasceranno definitivamente anche le quote più alte dei monti dell'Appennino, anche se in qualche "sacca" meteorologica potrebbero ancora sopravvivere. Ma saranno poca cosa.

L'intera settimana che chiude gennaio e porterà a febbraio, l'ultimo mese dell'inverno che quest'anno sarà anche bisestile (nome che deriva dal latino bis sextus dies, cioè "due volte il sesto giorno", dal nome che gli diedero i romani: il sesto giorno prima delle calende di marzo (24 febbraio). Di fatto, veniva aggiunto dopo l'ultimo giorno di febbraio (il 24 per loro) che era anche il giorno che chiudeva l'anno. La tradizione è poi rimasta anche con la riforma dei calendari, con il 25 febbraio "romano" che è diventato il 29 febbraio attuale, ndr), dunque, sarà votata al bel tempo e da temperature sopra la media stagionale.

Giorni della merla, dunque, che "non saranno i più freddi dell'anno", come spiegato in una intervista a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, da qualche anno ormai ospite della nostra redazione. Mazzarella ha quindi spiegato che "ci sarà un freddo moderato e non estremo". Giorni della merla, dunque, miti e con un caldo anomalo, frutto dell'arrivo di un anticiclone dal nord Africa decisamente fuori stagione. "A febbraio invece", ha aggiunto ancora il professore, "vedremo una massa d'aria gelida arrivare, intorno al 10 del mese. Arriverà su tutto il Mar Mediterraneo e porterà ad un notevole calo della temperatura, e probabilmente anche ai giorni più freddi dell'anno appena iniziato", ha concluso il meteorologo Mazzarella.