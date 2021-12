Quest’anno a Natale si gioca al Mercante in Fiera dedicato alla Campania! Un’edizione limitata di un grande classico delle Feste: il gioco di carte tra i più amati si arricchisce delle bellezze campane. A Natale la cultura diventa tradizione con il Mercante in Fiera speciale Campania.

A cura di Ciaopeople Studios

Riunirsi intorno a un tavolo per giocare insieme è un rito che ogni famiglia napoletana custodisce come il più prezioso tra i regali di Natale. Un momento di partecipazione e divertimento accompagnato da mustaccioli e roccocò, struffoli dorati e le ultime fette di panettone che si mischiano con la frutta secca: tutti piccoli riti che hanno come funzione quella di “portare bene”. Tra i giochi che più di tutti aiutano la sorte, c'è di certo il Mercante in fiera: un gioco di carte che affonda le sue origini addirittura nel ‘500, quando nelle piazze italiane si cominciava a dar vita a quella che sarebbe poi diventata una tradizione casalinga delle Feste.

Si gioca con due mazzi identici, l'obiettivo è quello di guadagnare virtualmente il più possibile, proprio acquistando e barattando le carte: la sua semplicità, mista alla simpatia del banditore che rende le aste divertenti e ricche di suspance lo trasforma in un gioco senza tempo e amato a qualsiasi età. Se nell'edizione tradizionale ci si contende ananassi, pagode e piramidi, nell'edizione speciale dedicata alla Campania spiccano in dettagliate illustrazioni le bellezze campane come la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, Pompei, Ercolano e tantissimi altri siti culturali, luoghi noti alternati ad altri meno conosciuti ma altrettanto meritevoli di essere scoperti e apprezzati.

Un'iniziativa natalizia speciale, quella di campania>artecard in collaborazione con Dal Negro, che vuole arricchire di cultura e amore per il territorio i giorni di divertimento e relax da passare con la famiglia. Un modo non solo per approfondire le bellezze che già conosciamo, ma anche per scoprire musei, opere d'arte e patrimoni della nostra Regione che ancora non abbiamo visitato. Tra il Museo archeologico nazionale di Napoli (tra i più antichi e importanti al mondo), quello di Capodimonte (dove Carlo di Borbone raccolse tutto il suo amore per l'arte), passando per il Real sito di Carditello (costruito dall'illustre allievo di Luigi Vanvitelli, Francesco Collecini), le mete da “mettere in wishlist” sono una più bella dell'altra. Mete visitabili acquistando il Pass 365 Gold che include oltre 50 ingressi e che in più comprende in omaggio proprio quest'edizione in limited edition del Mercante in Fiera. Un regalo da fare (e farsi) per riportare l'arte e la cultura al centro delle giornate natalizie e non solo, perché il patrimonio della nostra Terra è un dono senza prezzo che grazie a campania>artecard e Scabec, società in house della Regione Campania per la valorizzazione dei beni culturali, diventa accessibile tutto l'anno.