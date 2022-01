Meraviglie stasera in tv: Alberto Angela arriva a Ercolano tra gli scavi e le ville del Miglio d’Oro Alberto Angela questa sera ad Ercolano per “Meraviglie, la penisola dei tesori”, con il Parco Archeologico, le ville del Miglio d’Oro e il Museo di Pietrarsa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alberto Angela a Villa Campolieto, Ercolano.

Alberto Angela torna a Napoli: questa sera, martedì 18 gennaio, per l'ultima puntata di "Meraviglie, la penisola dei tesori", il noto divulgatore scientifico porterà sugli schermi televisivi di Rai Uno in prima serata le bellezze del Golfo di Napoli, sbarcando ad Ercolano. Nel corso della puntata, divisa in tre parti (Padova, Ercolano, Spoleto), la parte centrale sarà dunque interamente dedicata alla storica città d'origine greca, la cui nascita risale al mito di Ercole.

Tra le meraviglie cittadine, non mancherà proprio una visita nel Parco Archeologico di Ercolano, uno dei siti della civiltà romana più importanti del mondo, visitando l'antico teatro ancora oggi sottoterra ma visitabile accedendo da alcune zone di scavo. Da qui, la visita alla grande area che permetterà di rivivere la quotidianità della vita romana di provincia, lontana dalle trame di palazzo di Roma e "fossilizzata" dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, proprio nel periodo di massimo splendore della civiltà romana.

Alberto Angela negli Scavi del Parco Archeologico di Ercolano.

Ma ci sarà spazio anche per il cosiddetto "Miglio d'Oro", il tratto a ridosso del mare costellato da ville del Settecento, costruite dai nobili proprio per aver una zona "privilegiata" in uno dei tratti costieri più belli della Campania. Tra queste, Villa Campolieto, gioiello dell'architettura "firmata" da nomi eccellenti come Mario Gioffredo e Luigi Vanvitelli, che la realizzarono per Lucio di Sangro, duca di Casacalenda. Ultima tappa, infine, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si potranno ammirare i gioielli della storia ferroviaria italiana. Spazio infine anche per Lello Arena e Remo Girone: il primo racconterà aneddoti su Villa Campolieto, il secondo riporterà "in vita" Luigi Vanvitelli.

Alberto Angela al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Il sindaco: "Stasera le bellezze di Ercolano protagoniste"

"Le bellezze di Ercolano protagoniste stasera". Così il sindaco Ciro Buonajuto ha commentato la puntata che andrà in onda questa sera su Rai Uno, l'ultima di "Meraviglie, la Penisola dei Tesori", condotta da Alberto Angela. Il primo cittadino di Ercolano ha affidato ai social il suo commento:

Le bellezze di Ercolano protagoniste della trasmissione di questa sera di "Meraviglie, la penisola dei tesori" in onda alle ore 21.20 su Rai1, dove si parlerà dello straordinario fascino di Villa Campolieto e delle suggestioni uniche del Parco Archeologico. Alberto Angela punta i riflettori sulle nostre attrattive turistiche e culturali. Sono sicuro che ancora una volta saprà trasmetterci le forti emozioni che ha vissuto visitando i nostri luoghi.