Il reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona torna ad essere covid free: e i medici esultano con uno scatto che diventa virale. "Fine!", si legge su uno dei cartelli del personale sanitario del reparto. Lo scatto, pubblicato sui social, è diventato virale in pochissimo tempo. Volti sorridenti seppur nascosti dalle tute e dalle maschere protettive, e grande speranza ora per le prossime settimane, con gli ospedali che si stanno svuotando un po' in tutta la Campania e, in generale, nel resto d'Italia.

"Covid free", "31 maggio 2021", "Fine!": tanti i cartelli che medici e infermieri hanno mostrato soddisfatti nello scatto diventato virale all'interno del reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale salernitano. Non si tratta dell'unico reparto che in queste ora sta diventando covid free: pochi giorni fa, esultanza anche per l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, che si era svuotato da pazienti positivi al Coronavirus. I pochi rimasti erano stati trasferiti chi al Covid Hospital, chi al plesso ospedaliero di Solofra, che fa parte della medesima Azienda Ospedaliera. L'importanza dei reparti "covid free" riguarda soprattutto la ripresa delle attività ambulatoriali, che così stanno tornando a pieno regime. Nessun reparto, è bene precisarlo, ha mai "sospeso" la propria attività, ma nei momenti di massima crisi pandemica molti medici venivano "trasferiti" nei reparti covid per fornire assistenza ai pazienti. Con lo svuotamento dei reparti dai pazienti covid, lentamente, tutte la attività stanno ora riprendendo a pieno regime in tutti gli ospedali.