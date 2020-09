Matteo Lorito è il nuovo Rettore della Federico II, battuto Luigi Califano

Al termine di un’elezione in cui non sono mancate le polemiche, l’università Federico II di Napoli ha deciso chi sarà il suo nuovo Rettore: Matteo Lorito, che ha battuto il suo avversario Luigi Califano per 120 voti. Attualmente il Prof. Lorito è il direttore del dipartimento di Agraria. Luigi Califano è il presidente della scuola di Medicina e Chirurgia.