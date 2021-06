In Italia, come da disposizioni del Governo, a partire da oggi, lunedì 28 giugno, le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie, salvo in condizioni di assembramento. La Campania ha voluto ribadire questo punto: una ordinanda del governatore Vincenzo De Luca ha infatti stabilito che, sul territorio, le mascherine dovranno essere indossate, anche all'aperto, se non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Proprio su questo punto, il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista radiofonica rilasciata a Rtl 102.5, è tornato ad attaccare De Luca, definendolo "un ducetto". Nel corso della intervista, Salvini ha dichiarato: "Stop mascherine all'aperto? Sempre puntando sulla prudenza e il buonsenso, penso sia un bellissimo passo in avanti, un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito moltissimo, mi dispiace per i campani, dove c'è il ducetto De Luca la gente ha disposizioni diverse e questo mi dispiace".

Cosa dice l'ordinanza di De Luca sulle mascherine all'aperto

In Campania, dunque, le mascherine restano obbligatorie all'aperto sostanzialmente nei luoghi affollati, dove non è possibile il distanziamento, così come disposto però anche dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Lo chiarisce proprio l'ordinanza della Regione Campania numero 19 del 25 giugno 2021, che stabilisce: