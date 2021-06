Vincenzo De Luca sulle mascherine all'aperto non molla: continua a sostenere la sua contrarietà all'abolizione dell'obbligo di indossarla. «Toglierla non è conquistare lo sbarco in Normandia o firmare la Costituzione democratica», dice oggi a margine di un evento. «Ho letto che i turisti arrivano se non ci sono le mascherine, invece vengono quando vedono che c'è una società responsabile e non perduta in una movida irresponsabile, che ci porterà a un nuovo calvario a ottobre».

Proprio ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato che dal 28 giugno sarà superato, in zona bianca, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto: «Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts». Indicazioni sulle quali, manco a dirlo, De Luca si è dimostrato del tutto in disaccordo.

De Magistris: all'aperto non hanno più senso

«Le mie posizioni sono molto lineari e vanno in linea con quelle che deve adottare il governo nazionale». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo ai giornalisti, a margine della visita di Aleida Guevara a Palazzo San Giacomo, che gli chiedevano un parere sulla dismissione delle mascherine anti Covid all'aperto. «Non penso – ha sottolineato il primo cittadino – ci possano essere voci differenti su quale deve essere la linea da seguire. Se c'è una pandemia la linea la deve adottare il governo nazionale e il commissario Figliuolo, avendo loro alle spalle gli organi medici e scientifici».

«Se si decide che il 28 giugno si tolgono le mascherine all'aperto, si tolgono le mascherine all'aperto – ha rimarcato il sindaco uscente di Napoli -. Poi ognuno può avere il proprio pensiero ed esprimerlo. Siamo in democrazia ma non può accadere un presidente di Regione dica altro. Il governo deve agire con chiarezza e far rispettare le decisioni con autorevolezza su tutto il territorio nazionale. Credo – ha concluso – che le mascherine all'aperto non abbiano più senso anzi rischiano di essere controproducenti».