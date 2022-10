Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano, attesa per il test del Dna sul corpo trovato Si attendono gli esami del dna per capire se il corpo ritrovato sia proprio quello di Marzia Capezzuti, la giovane sparita da Pontecagnano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Marzia Capezzuti

Si attende l'esito del dna per capire se il corpo ritrovato in un casolare abbandonato tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano sia davvero quello di Marzia Capezzuti, la giovane scomparsa dallo scorso marzo e di cui sembrano essersi perse tutte le tracce. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: dalla Procura bocche cucite, in attesa che gli esami predisposti dai magistrati diano risposte certe.

I genitori: "Attendiamo l'esito del dna"

"I Carabinieri ci hanno detto che bisogna attendere gli esami del dna, noi speriamo non sia lei. Anche se naturalmente ci dispiacerebbe comunque per la persona ritrovata, chiunque essa sia", hanno spiegato in diretta a "Chi l'ha visto?" i genitori della ragazza scomparsa. Intanto però gli indizi sembrerebbero far temere il peggio: il corpo ritrovato infatti appartiene ad una giovane donna, e l'avanzato stato di decomposizione lascerebbe pensare che il decesso risalga a diverso tempo fa. "Il corpo non era occultato", ha commentato l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e legale dei genitori di Marzia Capezzuti, "credo che questo ritrovamento darà una accelerazione importante alle indagini".

Spunta una foto sui social

Intanto, sui social è spuntata una foto che ritrarrebbe la stessa Marzia Capezzuti, sdraiata su un divano. La foto è stata segnalata alla redazione di "Chi l'ha listo?", che poi l'ha fatta vedere in diretta ai genitori della ragazza, secondo i quali potrebbe essere proprio la figlia scomparsa. La foto sarebbe stata condivisa sui social qualche tempo fa da uno dei cinque indagati dalla Procura di Salerno, che procede per omicidio e occultamento di cadavere.