Mare Fuori 4, il matrimonio tra Rosa e Carmine al Santuario di Liveri La Chiesa di Santa Maria a Parete a Liveri, nel Napoletano, scelta come location per le riprese della serie Rai.

A cura di Pierluigi Frattasi

Che ci fa l'attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci di "Mare Fuori", vestita da sposa sullo scalone del Santuario di Santa Maria a Parete a Liveri? A svelarlo è il sindaco del piccolo, ma splendido, Comune del Napoletano, Raffaele Coppola, che in un post su Facebook racconta come proprio a Liveri sia stata girata una delle scene madre della quarta stagione dell'amatissima serie Rai, quella del matrimonio tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, i due protagonisti, rampolli di due famiglie criminali contrapposte, che hanno conquistato il cuore del pubblico con la loro storia d'amore travagliata.

Il sindaco: "Boom di turisti dopo le riprese"

Le riprese cinematografiche nello scenario suggestivo di Liveri sono state effettuate negli scorsi mesi. Liveri è il più piccolo comune dell'area metropolitana di Napoli, con i suoi circa 1.500 abitanti, ma è ricco di bellezze. Il centro sta riscuotendo una grande popolarità tra i turisti, dopo la messa in onda della puntata su Rai Play, che sarà trasmessa su Rai Due il prossimo 20 marzo, come ricorda il primo cittadino in un post su Facebook:

Oggi abbiamo registrato un flusso continuo di pellegrini e “curiosi” in visita al nostro Santuario dai 4 angoli della #Campania. Tutti ci hanno confermato che la loro presenza era dovuta alla serie TV #MareFuori: “non immaginavamo che esistesse un Luogo così speciale in Campania”, il commento ricorrente. Ho il cuore colmo di Gioia. Viva Santa Maria a Parete. Per Liveri, Sempre.

La quarta stagione di Mare Fuori, la fiction di Rai Due ambientata in un immaginario IPM di Napoli, ricreato nell'area della Marina Militare al Molo San Vincenzo, nella zona del Porto e liberamente ispirato al carcere di Nisida, si avvicina alla sua conclusione. Tra le scene più attese dagli spettatori, c'è proprio quella delle nozze tra Rosa e Carmine. Il video è già diventato virale sul web. La location scelta per celebrare le nozze è il Santuario di Santa Maria a Parete, un luogo ricco di storia e di fede, dove la Madonna apparve alla giovane pastorella Autilia Scala nel 1588. Il tempio, costruito intorno al luogo del miracolo, è un edificio maestoso e secolare, che custodisce preziose opere d'arte e una suggestiva scala di piperno.

Il Santuario di Santa Maria a Parete è meta di migliaia di pellegrini e di devoti, che ogni anno si recano a venerare l'immagine della Madonna, ritenuta miracolosa. Ma è anche una location d'eccezione per le unioni religiose, come dimostra la scelta della produzione di Mare Fuori, che ha voluto rendere ancora più emozionante e suggestiva la scena clou della fiction. Il giovane sindaco di Liveri, Raffaele Coppola, ha espresso la sua soddisfazione per aver ospitato le riprese della fiction, che ha portato notorietà e visibilità al suo territorio. Coppola ha sottolineato l'importanza di valorizzare le risorse culturali e turistiche del suo comune, che offre anche altre attrattive.