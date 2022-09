Manifesti funebri sulla porta di casa della ex e minacce di morte: 49enne ai domiciliari Minacce di morte alle ex e cartelli funebri sulla porta di casa: in manette un 49enne di Torre del Greco, è ai domiciliari in attesa di giudizio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Minacciava di morte la sua ex compagna, arrivando perfino a mettere dei manifesti funebri sulla porta della sua abitazione: ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno portato ai domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di atti persecutori il 49enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto dai carabinieri della sezione radiomobile del popoloso comune vesuviano, assieme ai colleghi della stazione locale. Rischia una condanna che arriva fino a sei anni di carcere.ù

La vicenda si protraeva da diverso tempo: i due si erano separati, ma lui continuava a perseguitarla. Più volte, hanno ricostruito le forze dell'ordine, il 49enne che aveva già precedenti specifici si appostava sotto l'abitazione della ex compagna. Mai rassegnato alla fine della loro relazione, non esitava a minacciarla di morte fino ad arrivare al gesto che gli è valso l'arresto: aveva affisso un necrologio davanti alla porta dell'appartamento della donna, con tanto di nome, cognome ed età della sua ex, terrorizzandola. I carabinieri di Torre del Greco lo hanno arrestato e portato ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vicenda ricorda quella di qualche mese fa, quando un 35enne di Atripalda, in provincia di Avellino, arrivò perfino, dopo averla vessata in ogni modo, ad organizzare un finto funerale per la propria ex, facendole arrivare sotto casa perfino un'agenzia funebre (ignara del tutto). Anche in quell'occasione lo stalker fu arrestato per atti persecutori, minacce, furto d’identità, accessi abusivi ai profili social, regali non graditi e l’organizzazione del falso funerale.