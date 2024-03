Manifestazione contro Israele fuori al San Carlo a Napoli: sul teatro affissi striscioni per la Palestina Alcuni manifestanti, dopo aver affisso striscioni con i colori della Palestina sul teatro San Carlo di Napoli, hanno urlato frasi contro lo Stato di Israele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ancora una manifestazione contro lo Stato di Israele e contro il conflitto portato avanti in Palestina al teatro San Carlo di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 marzo, intorno alle ore 16, alcuni manifestanti hanno affisso all'esterno del teatro massimo napoletano alcuni striscioni per la Palestina. Su uno di essi si legge "No accordi tra Italia e Israele. Stop genocidio", mentre sull'altro campeggia la scritta "No all'estradizione di Anan Kamal". Si tratta di uno dei tre palestinesi arrestati nei giorni scorsi a L'Aquila poiché accusato di star pianificando attentati suicidi.

Nel frattempo, un capannello di manifestanti, raggruppato in via San Carlo, proprio davanti ai porticati del teatro, ha gridato "Israele stato assassino". La manifestazione si è svolta proprio mentre nel teatro massimo partenopeo era in programma un evento riguardante diversi istituti scolastici della città, generando non poco caos, anche sul piano della viabilità.

Soltanto due giorni fa, lo scorso 11 marzo, durante la lezione tenuta dal professor Alessandro Barbero in occasione degli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli, su uno dei palchi del teatro San Carlo è stato esposto uno striscione con la scritta "Stop genocidio" e una bandiera della Palestina.