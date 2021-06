Raffiche di vento, temporali e strade già allagate nei comuni della provincia nord di Napoli: situazione già difficile soprattutto tra Afragola, Casoria, Caivano e Cardito, dove una bomba d'acqua si è abbattuta poco dopo le 16 ed ha trasformato le strade in veri e propri ruscelli. Ma i violenti rovesci temporaleschi si stanno spargendo sull'intera regione: pioggia molto forte anche sui capoluoghi di Avellino e Caserta, dove tuttavia la situazione sembrerebbero meno preoccupante.

Più intense le piogge a ridosso della zona a ridosso delle province di Napoli e Caserta, dove si sono verificati i rovesci più torrenziali, seppur esauritisi in circa mezz'ora. Le forti piogge hanno portato rapidamente alla saturazione del sistema di smaltimento delle acque pluviali, portando all'esplosione dei tombini ed all'allagamento delle strade. A questo si sono aggiunte anche forti raffiche di vento, che hanno fatto cadere rami in alcune zona particolarmente colpito. Non si registrano particolari criticità, ma le strade allagate hanno portato al caos totale del traffico veicolare e cittadino. La Protezione Civile della Regione Campania aveva emanato nelle scorse ore un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per piogge e temporali valevole dalle 14 di oggi martedì 8 giugno e fino alle 8 di domani mattina, mercoledì 9 giugno. Previste pioggia, fulmini, vento forte e grandine: un quadro meteorologico, dunque, che durerà almeno fino a domani sull'intera regione. L'invito è sempre quello di prestare la massima prudenza e limitare dove possibile gli spostamenti non necessari per evitare di ritrovarsi nel pieno di una bomba d'acqua.