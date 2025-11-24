napoli
Video thumbnail

Maltempo Napoli: il nuovo asfalto di via Acton è già un colabrodo, strade allagate ovunque

Strade allagate un po’ ovunque, su via Acton l’asfalto nuovo ha già ceduto: buchi ovunque e circolazione a rischio. Ad Agnano allagate intere strade.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mattinata di temporali a Napoli e strade allagate ovunque: ma lo scenario più "drammatico" è quello di via Acton, dove l'asfalto nuovo recentemente rifatto è già un colabrodo. Non se la passa meglio neanche via Nuova Marina, e questi disagi hanno fatto sì che l'ondata di maltempo fosse ancora più problematica per chi questa mattina si spostava in auto. A via Acton, alle buche si è aggiunto anche l'allagamento, stessa situazione su via Colombo e via Marina, oltre che su via Ferraris. Ma se il centro non se la passa bene, non sorridono neanche gli altri quartieri.

Ad Agnano, gli allagamenti sono diventati consistenti, e segnalazioni di strade allagate sono arrivate anche da Fuorigrotta a Soccavo. Insomma, alla prima vera pioggia autunnale, il sistema di smaltimento delle acque reflue non sembra aver retto. A questo si sono aggiunti ovviamente i problemi alla circolazione: con le auto e i bus imbottigliati nel traffico, andato rapidamente in tilt, si è messo anche lo stop della Linea 1 della Metropolitana di Napoli alla stazione di Garibaldi, lasciando a piedi migliaia di pendolari tra studenti e lavoratori. La situazione si è poi normalizzata solo in tarda mattinata, quando cioè la pioggia ha dato tregua alla città e lentamente le acque sono riuscite a "ritirarsi". Ma ora occhi aperti per le prossime ore, con le nuove criticità che potrebbero portare le piogge ulteriormente in arrivo. Durerà tutta la settimana, infatti, il maltempo. La speranza è che le piogge, per lo meno, cadano meno copiosamente di quanto vista questa mattina, quando hanno portato all'allagamento di diverse strade da una parte all'altra della città.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Elezioni Regionali in Campania: affluenza bassa. Si vota anche oggi fino alle 15
I candidati alle Regione Campania 2025 sono 6: ecco tutte le liste
Ma se l'affluenza crolla cosa succede? I sondaggi restano affidabili?
Il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati
Chi votare alle elezioni in Campania 2025, i programmi dei candidati a confronto
"Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali, cancellata dagli elenchi"
A 100 anni va a votare in sedia a rotelle: la storia nel Salernitano
De Luca infuriato per l'inchiesta di Report sulla sanità in Regione Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views