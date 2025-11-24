Maltempo Napoli: il nuovo asfalto di via Acton è già un colabrodo, strade allagate ovunque

Mattinata di temporali a Napoli e strade allagate ovunque: ma lo scenario più "drammatico" è quello di via Acton, dove l'asfalto nuovo recentemente rifatto è già un colabrodo. Non se la passa meglio neanche via Nuova Marina, e questi disagi hanno fatto sì che l'ondata di maltempo fosse ancora più problematica per chi questa mattina si spostava in auto. A via Acton, alle buche si è aggiunto anche l'allagamento, stessa situazione su via Colombo e via Marina, oltre che su via Ferraris. Ma se il centro non se la passa bene, non sorridono neanche gli altri quartieri.

Ad Agnano, gli allagamenti sono diventati consistenti, e segnalazioni di strade allagate sono arrivate anche da Fuorigrotta a Soccavo. Insomma, alla prima vera pioggia autunnale, il sistema di smaltimento delle acque reflue non sembra aver retto. A questo si sono aggiunti ovviamente i problemi alla circolazione: con le auto e i bus imbottigliati nel traffico, andato rapidamente in tilt, si è messo anche lo stop della Linea 1 della Metropolitana di Napoli alla stazione di Garibaldi, lasciando a piedi migliaia di pendolari tra studenti e lavoratori. La situazione si è poi normalizzata solo in tarda mattinata, quando cioè la pioggia ha dato tregua alla città e lentamente le acque sono riuscite a "ritirarsi". Ma ora occhi aperti per le prossime ore, con le nuove criticità che potrebbero portare le piogge ulteriormente in arrivo. Durerà tutta la settimana, infatti, il maltempo. La speranza è che le piogge, per lo meno, cadano meno copiosamente di quanto vista questa mattina, quando hanno portato all'allagamento di diverse strade da una parte all'altra della città.