Si è sfiorata la tragedia nella serata di ieri nella centralissima piazza Cavour, nel cuore di Napoli, dove a causa del maltempo che da giorni sta flagellando la città e la Campania in generale, un grosso albero si è abbattuto al suolo. In quel momento, uno scooter che stava transitando per la centrale piazza, è stato colpito dai rami del grosso albero: il giovane alla guida, un 28enne, è rimasto ferito. Il conducente del mezzo a due ruote, dopo l'impatto con l'albero, è caduto al suolo: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per le cure del caso, e i vigili del fuoco che, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno messo in sicurezza l'area. Il 28enne è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove gli sono state riscontrate ferite alle gambe, giudicate fortunatamente non gravi. Tante le segnalazioni di alberi crollati a Napoli, ieri, a causa del maltempo.

A Napoli, purtroppo, non crollano solo alberi. Il mare in tempesta, dopo la violenta mareggiata che lo scorso 28 dicembre ha spazzato il lungomare, è tornato a fare danni proprio nella stessa zona, in prossimità del tratto di mare davanti piazza Vittoria: è crollato l'antico arco borbonico in pietra del Settecento. Da anni lasciato all'incuria, l'arco era contornato da una impalcatura e si reggeva sopra di un masso della scogliera che si trova davanti al lungomare, tra piazza Vittoria e via Caracciolo. L'arco aveva grande valore storico-culturale, trattandosi dell'ultima testimonianza dell'antico molo borbonico che sorgeva su quello che è l'attuale lungomare di Napoli: nel pomeriggio di ieri è crollato quasi interamente in mare.