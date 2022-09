Maltempo in Irpinia, donna resta bloccata nell’auto semisommersa: salvata dai carabinieri Una donna rimasta bloccata nell’automobile semisommersa è stata salvata dai carabinieri: è accaduto a Solofra, durante il nubifragio di questa notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La donna salvata dai carabinieri

La violenta bomba d'acqua che è caduta questa notte su tutta l'Irpinia ha fatto una serie di danni in diversi comuni: strade allagate, tombini saltati, alberi caduti. Ma non solo: c'è anche chi è rimasto intrappolato nella propria automobile e che solo grazie all'intervento provvidenziale delle forze dell'ordine è stato messo in salvo. Come nel caso di Solofra, dove una donna anziana era rimasta bloccata nella propria vettura, semisommersa dall'acqua: i carabinieri, assieme a personale della Polizia Locale e della Protezione Civile è accorso subito su via Principe Amedeo per salvarla. La donna, portata al sicuro, si è poi lasciata andare ad un lungo abbraccio verso gli agenti che l'hanno estratta dalla vettura.

Ma non è stato l'unico intervento: a Serino, in via Raffaele Rocco, una piccola slavina di acqua e detriti ha attraversato l'intera strada, mentre su via Grego si sono registrati numerosi allagamenti. Stesse scena a Volturara Irpina, sia in città sia in contrada Piano Freddane, ma anche a Montoro (in particolare su via Provinciale Turci), a Montella (su via San Silvestro, via Del Giardino, contrada Prati, via Cianciulli e via Verteglia), a Lioni (Via del Corso), a Cassano Irpino (via Provinciale 238) e la stessa Solofra. Tutti interventi per strade e cantine allagate, ma anche caduta di rami, alberi e salvataggi di persone rimaste bloccate. Il caso più emblematico è stato proprio quello di Solofra, con la donna salvata e riconoscente dopo lo spavento subito. La Protezione Civile ha intanto prorogato per 24 ore l'allerta meteo sull'intera regione: rischio nuovi temporali anche nelle zone già colpite.