Maltempo in Campania, scuole chiuse domani in molti Comuni per allerta meteo Diversi Comuni campani hanno deciso di chiudere le scuole domani, mercoledì 23 novembre 2022, a causa dell’allerta meteo o altri motivi. L’elenco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole chiuse domani, mercoledì 23 novembre 2022, in diversi Comuni della Campania a causa del maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per pioggia, vento e rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 12,00 di domani. Fino a stasera, però, sarà ancora in vigore il bollettino di allerta meteo arancione.

Molte città oggi hanno chiuso le scuole e in alcuni casi le strutture scolastiche resteranno chiuse anche domani per verificare eventuali danni, come nel caso di Benevento. A Napoli le scuole saranno aperte.

L'avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Campania prevede precipitazioni isolate, anche a possibile carattere di rovescio, soprattutto durante la notte. Mare agitato, con possibili mareggiate, ma con moto ondoso in attenuazione.

In tutte le zone della regione Campania si prevedono:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno;

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di precipitazioni.

Ecco, di seguito, i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole mercoledì 23 novembre (l'elenco è in aggiornamento):

Benevento

Agropoli

Pagani

Nocera Inferiore

Lusciano (per mancanza d’ acqua)

Siano

Sant’Antonio Abate

