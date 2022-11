Maltempo in Campania e a Napoli, allerta gialla lunedì 14 novembre: in arrivo temporali forti Dalle prime ore della mattina di lunedì 14 novembre 2022, la Protezione Civile ha emanato una allerta meteo di colore giallo: attesi violenti temporali.

A cura di Beatrice Tominic

Temporali violenti e repentini sono attesi per l'intera giornata di domani, lunedì 14 novembre, dalle prime ore della mattina fino alla mezzanotte. Lo hanno comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di oggi, con l'invio di un bollettino di avviso di allerta meteo di colore giallo che interesserà l'intera regione, compresa Napoli. Le zone più colpite dalle precipitazioni domani sono la 1, la 2 e la 3: si tratta, cioè dei territori che si trovano nell'area casertana, i settori nord occidentali fino alla zona della Costiera Amalfitana (in particolare Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Maltempo in Campania, allerta gialla anche a Napoli

La criticità di carattere idrogeologico è di colore giallo con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento, caratterizzate anche da "incertezza previsionale e rapidità di evoluzione", come ha spiegato il dipartimento di Protezione Civile. I rovesci, inoltre, potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Fra le conseguenze, non si possono escludere allagamenti soprattutto dei locali interrati, fenomeni franosi nei territori più fragili o la caduta dei massi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie, oltre alla caduta di rami o interi alberi.

La raccomandazione è quella di prestare attenzione alle criticità previste per prevenire e contrastare questo tipo di fenomeni: per questa ragione il suggerimento è quello di mettere in pratica tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile.