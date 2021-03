in foto: Il santuario di Montevergine innevato.

Crollo verticale delle temperature in tutta la Campania, e nelle zone interne torna perfino la neve. Dopo una mattinata all'insegna del sole e caratterizzata come gli scorsi giorni da un clima pressoché primaverile, un brusco calo delle temperature è iniziato nel primo pomeriggio ed ha portato ad un rapido peggioramento del clima su tutta la regione. Non si registrano al momento particolari criticità: piogge e forti raffiche di vento nel Napoletano e lungo le coste, situazione simile nel Casertano e nel Salernitano.

Situazione diversa e leggermente più complessa quella che si è verificata in Irpinia, dove in poche ore si è passati da un cielo sgombro di nubi e soleggiato ad uno prima fortemente nuvoloso e poi scandito da pioggia e vento. Nelle zone più alte, il crollo delle temperature ha riportato anche la neve: è il caso del piazzale del Santuario di Montevergine, tornato a innervarsi come qualche settimana fa, prima che l'aumento delle temperature ed il progressivo avvicinarsi della primavera riportasse il bel tempo anche sulle vette dei monti dell'interno della Campania.

Nei prossimi giorni ci sarà qualche leggera schiarita, ma da venerdì su tutta la regione il clima instabile la farà da padrone: pioggia e vento saranno diffusi ovunque, ma le temperature torneranno a salire e si riavvicineranno ai valori medi stagionali. Da sabato 20 marzo infatti è atteso l'equinozio di primavera, che tuttavia inizierà come un prolungamento dell'inverno: per rivedere il sole su tutta la regione bisognerà attendere la settimana che avvicina alla Pasqua, che quest'anno cadrà domenica 4 aprile.