Maltempo, barca a vela finisce sugli scogli a Ischia: la Guardia Costiera salva 4 persone Una barca a vela con 4 persone a bordo resta incagliati sugli scogli a Ischia a causa del maltempo: i 4 sono stati salvati dalla Guardia Costiera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una barca a vela è rimasta incagliata a causa del maltempo nel mare di Ischia: c'è voluta la Guardia Costiera per aiutare i quattro "naufraghi" a tornare a riva, prima che il mare agitato creasse ulteriori tipi di danni non solo all'imbarcazione ma anche a loro. Sono stati invece recuperati sani e salvi e, a parte il comprensibile spavento per la situazione venutasi a creare, alla fine non hanno riportato ferite o altro.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 12 agosto: i quattro erano a bordo della propria barca a vela quando, a causa dell'improvviso cambiamento meteorologico, si è alzato un forte vento che ha messo il mare in subbuglio, creando non poche difficoltà di manovra allo skipper, tanto che alla fine la barca ha finito per incagliarsi sugli scogli della Baia di Cartaromana: i quattro sono riusciti a chiamare i soccorsi, e così da terra sono arrivate le unità della Guardia Costiera. Giunti sul posto, gli uomini giunti dal comando di Ischia hanno messo in sicurezza la barca e riportato a terra i quattro sfortunati diportisti.

Tanta paura, ma alla fine nessun danno concreto per tutti e quattro, solo l'invito a consultare meglio le previsioni meteo prima di addentrarsi in futuro con una barca in mare. "Si raccomanda a tutti gli utenti del mare", ha fatto sapere la Guardia Costiera, "prima di intraprendere qualsiasi navigazione di effettuare un controllo preventivo delle condizioni meteo marine e una verifica delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo, così da non incorrere in situazioni di potenziale pericolo", hanno aggiunto gli uomini della Guardia Costiera.