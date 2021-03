Il maltempo a Napoli manda in tilt le fognature. Strade e piazze allagate in diverse zone del centro storico e della periferia. In via Bosco di Capodimonte, a pochi passi dal Museo della Reggia e da viale Colli Aminei, la strada si è trasformata letteralmente in un fiume oggi pomeriggio, quando sulla città si è abbattuta per qualche ora una pioggia incessante. A peggiorare le cose i tombini delle fognature probabilmente ostruiti, che hanno contribuito agli allagamenti. La situazione ha creato non pochi disagi alle auto in transito. "Sono purtroppo i soliti problemi di una città abbandonata", commenta Gennaro Acampora, consigliere della III Municipalità, che proprio in zona ha l'associazione Rosso Democratico.

"Da via Bosco di Capodimonte a via Santa Maria ai Monti – prosegue Acampora – passando dai Colli a Via Ponti Rossi, Santa Teresa degli Scalzi e Salita Moiariello, fiumi d'acqua hanno invaso le strade e speriamo come sempre che non accada nulla di grave. Nel frattempo, sono saltati tutti i tombini per strada. Piove, sono d'accordo. Ma l'Abc Napoli – l'azienda dell'acquedotto pubblico – fa pochi interventi di manutenzione, rispetto a quanto sarebbe necessario. Ancora meno, a mio parere, di quanti se ne facevano prima, quando il servizio era affidato al Comune direttamente".

Era già accaduto lo scorso novembre, quando a causa di un nubifragio sulla città, Via Salvator Rosa si era trasformata all'improvviso in un fiume d'acqua che scorreva da piazza Mazzini e Corso Vittorio Emanuele fino al Museo Archeologico. Saltate le fogne, caditoie otturate, con voragini aperte in piazza Canneto e nei pressi del Museo Archeologico.