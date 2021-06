in foto: Immagine di repertorio

Giovanni Ruocco, 51 anni è morto per un malore le cui cause sono ancora da accertare, mentre era a bordo del suo scooter lungo la strada provinciale 2 che collega la costa amalfitana all'agro nocerino sarnese. Il fatto è avvenuto oggi, 2 giugno. Ruocco era l'autista dell'impresa che gestisce il servizio di trasporto alunni al comune di Corbara, Salerno, zona Terre dell'Agro.

Secondo la ricostruzione operata dalle forze dell'ordine, il cinquantunenne era alla guida del proprio scooter in direzione Valico di Chiunzi, dunque fuori dal centro abitato. Per cause da accertare è finito rovinosamente sull'asfalto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 e della Pubblica Assistenza, tempestivamente chiamati da altri in transito in quella strada. Sono giunti sul posto i carabinieri della tenenza di Pagani per i rilievi di rito.

Stando alle dichiarazioni rese da testimoni, automobilisti che viaggiavano a poca distanza dallo scooter, Ruocco si sarebbe accasciato improvvisamente, come se avesse perso i sensi. La salma, rimasta per oltre un'ora sul ciglio della strada, è stata rimossa dopo il nullaosta del magistrato di turno.