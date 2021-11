Malore mentre testimonia in tribunale, morto il preside Benito Capossela: lutto a Torre Annunziata Capossela, preside del Liceo Classico Pitagora-Benedetto Croce di Torre Annunziata, aveva 60 anni: stava testimoniando nel corso di un processo per diffamazione ai suoi danni quando ha accusato un improvviso malore, che gli si è rivelato fatale. Lucia Fortini, assessore regionale all’Istruzione, ha ricordato il preside con un lungo e commosso messaggio.

Tragedia in un'aula del Tribunale di Napoli, dove oggi, giovedì 4 novembre, un uomo è deceduto, colpito da un improvviso malore: la vittima è Benito Capossela, 60 anni. Preside del Liceo Pitagora-Benedetto Croce di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, Capossela stava rilasciando una deposizione nell'ambito di un processo per diffamazione nei suoi confronti ad opera di un giornalista. Mentre rispondeva alle domande della parti in causa, il 60enne ha accusato un improvviso malore, che gli si è rivelato fatale: nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo, per il preside non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Su Facebook, l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ha scritto un lungo e commosso post in ricordo del preside Capossela, di cui era una cara amica:

Non mi sembra possibile… Una notizia che non avrei mai voluto leggere: ho da poco appreso della terribile scomparsa di Benito Capossela, cui mi legava un profondo rapporto di stima e affetto. Una persona con un carattere un pò burbero, a volte anche spigoloso con quel suo modo di dire le cose in modo schietto, diretto, ma leale e umano come pochi, professionale e profondamente appassionato. Un vulcano di idee, di progetti, aveva la voglia di cambiare il mondo per renderlo migliore

L'assessore Fortini prosegue nel ricordo dell'amico:

