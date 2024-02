Maglie e sciarpe false del Napoli vendute fuori allo stadio: scoperta la fabbrica che le produceva La fabbrica del falso è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Pagani, nella provincia di Salerno. Tra i prodotti contraffatti anche quelli della sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona in programma questa sera al Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Maglie, sciarpe, cappellini del Calcio Napoli, prodotti tutti contraffatti, che venivano venduti in occasione delle partite all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona e che provenivano, tutti, da un unico posto: una fabbrica del falso, che è stata scoperta e chiusa dalla Guardia di Finanza a Pagani, nella provincia di Salerno. Addirittura, erano già stati preparati i prodotti per la partita di Champions League tra il Napoli e il Barcellona in programma questa sera, mercoledì 21 febbraio, al Maradona, che sarebbero stati venduti ai tifosi fuori all'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Ad entrare in azione sono stati i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che hanno scoperto la fabbrica clandestina: all'interno, i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato 11mila prodotti, tra divise, sciarpe e cappellini, tutti recanti lo stemma del Calcio Napoli, alcuni dei quali recanti anche l'effige di Diego Armando Maradona.

Inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato anche decine di macchinari ad alta precisione, tra cui termo-presse e stampanti laser digitali, nonché computer contenenti circa 20mila file di stampa. All'interno della fabbrica clandestina, inoltre, è stata riscontrata la presenza di tre lavoratori in nero. Al termine delle operazioni, la titolare dell'impresa è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.