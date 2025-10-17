M5s contro la candidata deluchiana Lettieri: usa il simbolo della Regione Campania sui manifesti elettorali

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro fra candidati nella coalizione di Roberto Fico: Vittoria Lettieri, consigliera regionale uscente e ricandidata alle Elezioni in Campania nella lista "A testa alta" che fa riferimento al governatore uscente Vincenzo De Luca, fa infuriare il Movimento Cinque Stelle di Acerra, la sua città natale (Lettieri è figlia del sindaco acerrano Raffaele). Motivo? Presto detto: i pentastellati la accusano di aver «usato abusivamente» il logo del patrocinio della Regione Campania per usi elettorali. «Non si tratta solo di una scorrettezza istituzionale, ma di un’arroganza che sembra essere diventata un tratto distintivo della famiglia Lettieri» si legge nella nota. «Di fronte a questi comportamenti – conclude la nota – non possiamo restare in silenzio. Procederemo con una diffida formale e continueremo, con determinazione, a contrastare quel sistema politico-affaristico che Lettieri incarna e difende con metodi autoritari e antidemocratici».

Sempre sul fronte deluchiani, a meno di capovolgimenti di fronte dell'ultim'ora sembra esserci il via libera per la candidatura di Carmine Mocerino, anch'egli deluchiano uscente ma in forse per un procedimento penale pendente per voto di scambio. Mocerino pubblica i santini elettorali con l'assessora uscente Lucia Fortini e il logo della lista De Luca, "A testa alta" senza il nome del governatore salernitano.